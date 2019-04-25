الان تتابع مصرع وإصابة 4 في حادث مروع لعائلة في الحجرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان
لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان في حادث انقلاب بمحافظة الحجرة بالباحة.
وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، إنه تم توجيه فرقتين من الهلال الأحمر لموقع الحادث.
وتابع: “تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغا عن حادث انقلاب لعائلة، في تمام الساعه 21:59 مساء اليوم الأربعاء على الرقم الموحد (997)، الموقع الحجرة بعد نقطة التفتيش بتجاه قلوة”.
وعند وصول أول فرقه اتضح وجود إصابتين وحالتي وفاة بالموقع حيث كان هناك إصابة خطيرة وإصابة متوسطة تم التعامل معها، ونقلتا عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى قلوه وحالتي وفاة بالموقع، على حد تعبيره.
وأهاب “الزهراني” بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق أسعفني عند حدوث أي مكروه.
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