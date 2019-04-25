، "الجدعان" يلتقي نائب رئيس البنك الدولي وعددًا من المصرفيين العالميين ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض التطورات الإيجابية للاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030

التقى محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، أمس الأربعاء نائب رئيس البنك الدولي لشؤون تمويل التنمية اكيهيكو نيشيو، وكلاً من رئيس مجلس إدارة بنك MUFG الياباني نوبويوكي هيرانو، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك JP Morgan الأمريكي دانيل بينتو، والرئيس التنفيذي لبنك HSBC البريطاني جون فلينت، والرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط في بنك Mizuho الياباني هيروشو ناقاميني، والرئيس التنفيذي لبنك SMBC الياباني جون أوتا، والرئيس التنفيذي لشركة Ashmore البريطانية مارك كوم.

وفي التفاصيل، استعرض "الجدعان" خلال هذه اللقاءات التي عُقدت على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي تستضيفه الرياض حاليًا التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود السعودية في تحقيق التوازن المالي والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.

يُذكر أن أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي انطلقت اليوم بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وتستمر يومين, وينظم المؤتمر الذي يحمل شعار "آفاق مالية واعدة" شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "أحد برامج رؤية السعودية 2030"، الممثلون بـ: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، بمشاركة صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.