، "كلية التربية" بالمزاحمية تقيم عددًا من المبادرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المنصور": الجامعة رافدٌ من روافد التنمية

أقامت كلية التربية بالمزاحمية التابعة لجامعة شقراء، ممثلة في وكالة التطوير والجودة، عددًا من المبادرات من أهمها مبادرة برنامج جودة الحياة الجامعية المُنبثق من وحدة المبادرات التطويرية برئاسة أريج محمد المنصور عضو هيئة التدريس في قسم الطفولة المبكرة، وبإشراف عميدة الكلية الدكتورة صفية بقري، وأيضًا وكيلة الكلية للشؤون التعليمية الدكتورة هياء السبيعي، ووكيلة التطوير والجودة الدكتورة نورة الحربي.

‏وتركزت المبادرة على أساس الوحدة، وهو الارتقاء بمستوى الأداء الجامعي ونشر ثقافة التطوير التنظيمي والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المهنية المستدامة لمنسوبات الكلية وإبراز نقاط القوة والتميز لديهن.

وحرصًا على تفعيل البرامج التطويرية التي تعد خيارًا استراتيجيًا لتنمية قدرات أفراد المجتمع على مواجهة التحديات وإكسابهم مهارات وخبرات علمية، واستثمار أوقات فراغهم؛ أنشأت الوكالة وحدة خاصة لتنفيذ المبادرات التطويرية المقترحة من طالبات ومنسوبات الكلية، والتي تُسهم في تحقيق التميز الفكري وبناء قاعدة معلوماتية للأفكار الإبداعية.

‏وقدم البرنامج دورة فن التصوير في النادي الفني مع المدربة هند القحطاني، وكذلك دورة "دور الطالبة في تحقيق الجودة الجامعية" مع الطالبة روابي المفلح، في المقهى الثقافي، والذي تضمن محور "أن الطالبة هي الشريك المهم في تحقيق الجودة والحصول على الاعتماد، وهي المستهدفة بالجودة والاعتماد على حد سواء".

‏

وقالت وكيلة التطوير والجودة نورة الحربي: "المبادرة ترسم معالم النجاح التي طالما تمنوا رؤيتها في الكلية، وأؤكد أن دور الطالبة في تحقيق الجودة مهم ونقطة انطلاقتها يبدأ بدورها الفعّال في الأنشطة الطلابية".

‏وتحدثت أريج المنصور قائلاً: "الجامعة هي رافدٌ من روافد التنمية الذي يُنمي المعرفة ويُكرِس المحبة ويُعمِق فيكم تقبل الاختلاف ويُجسد معكم روح الانتماء والعطاء للوطن ونتطلع اليوم وغدًا لصناعة الإبداع ولنحقق رؤيتنا 2030 فلنبادر للتقدم والازدهار".