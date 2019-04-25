، شاهد.. أسراب الجراد تغزو ينبع الصناعية ومطالب بسرعة التدخل للقضاء عليها ،

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انتشار أسراب من الجراد من صباح أمس الثلاثاء وحتى اليوم في مدينة ينبع الصناعية خصوصاً حي الفيصل.
وتفصيلاً، أظهر المقطع انتشار أسراب الجراد على مساحات داخل المدينة بسبب كثافة أعدادها، فيما طالب سكان الأحياء، الجهات المختصة بسرعة التدخل والقضاء على الجراد.
وداهمت أسراب الجراد بعض أحياء مدينة ينبع الصناعية، حيث غطت سماء حي الفيصل والطريق الرئيس الواصل إلى جدة والصناعات الخفيفة، ومن المتوقع أن يؤثر الجراد على المسطحات الخضراء في المدينة، حيث طالب الأهالي الجهات المختصة بالتعامل مع أسراب الجراد والقضاء عليها بالمبيدات الحشرية.
شاهد.. أسراب الجراد تغزو ينبع الصناعية ومطالب بسرعة التدخل للقضاء عليهاماجد الرفاعي الخليج 365 2019-04-25
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انتشار أسراب من الجراد من صباح أمس الثلاثاء وحتى اليوم في مدينة ينبع الصناعية خصوصاً حي الفيصل.
وتفصيلاً، أظهر المقطع انتشار أسراب الجراد على مساحات داخل المدينة بسبب كثافة أعدادها، فيما طالب سكان الأحياء، الجهات المختصة بسرعة التدخل والقضاء على الجراد.
وداهمت أسراب الجراد بعض أحياء مدينة ينبع الصناعية، حيث غطت سماء حي الفيصل والطريق الرئيس الواصل إلى جدة والصناعات الخفيفة، ومن المتوقع أن يؤثر الجراد على المسطحات الخضراء في المدينة، حيث طالب الأهالي الجهات المختصة بالتعامل مع أسراب الجراد والقضاء عليها بالمبيدات الحشرية.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
12:04 AM
غطت سماء حي الفيصل والطريق الرئيس الواصل إلى جدة والصناعات الخفيفة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انتشار أسراب من الجراد من صباح أمس الثلاثاء وحتى اليوم في مدينة ينبع الصناعية خصوصاً حي الفيصل.
وتفصيلاً، أظهر المقطع انتشار أسراب الجراد على مساحات داخل المدينة بسبب كثافة أعدادها، فيما طالب سكان الأحياء، الجهات المختصة بسرعة التدخل والقضاء على الجراد.
وداهمت أسراب الجراد بعض أحياء مدينة ينبع الصناعية، حيث غطت سماء حي الفيصل والطريق الرئيس الواصل إلى جدة والصناعات الخفيفة، ومن المتوقع أن يؤثر الجراد على المسطحات الخضراء في المدينة، حيث طالب الأهالي الجهات المختصة بالتعامل مع أسراب الجراد والقضاء عليها بالمبيدات الحشرية.
، شاهد.. أسراب الجراد تغزو ينبع الصناعية ومطالب بسرعة التدخل للقضاء عليها ،
المصدر : الخليج 365
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