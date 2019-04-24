جميع شروط الفحص الدوري للسيارات وإجراءاته بالتفصيل

ما يتم عرضه من شروط الفحص الدوري هنا هي استناداً على لائحة الفحص الدوري للمرور، وهي شروط بسيطة جداً بشكل عام لا تتطلب الكثير وسيتم عرضها ادناه، كما يمكنكم الإستفادة من تجربة أحد قراء مزمز في زيارة الفحص الدوري وتوجيه نصائح وتفاصيل خفيه من خلال تجربته الشخصية. شروط الفحص الدوري للسيارات: يتم إحضار السيارة مهما كان نوعها وحجمها الى محطة الفحص الدوري بقيادة السائق او المالك، مع الحرص على غسلها خصوصا من أسفل السيارة. يجب ان يكون قائد السيارة هو مالكها، أو سائق حاصل على تفويض رسمي من أبشر من مالك المركبة. يتم تقديم استمارة السيارة الى مسؤول الفحص الدوري عند الوصول لأول شباك، ومن ثم يتم إعادتها للسائق. يتم الحصول على رسوم مقابل عملية الفحص الدوري ويقدم فاتوره للسائق. يتولى فني الفحص الدوري قيادة المركبة وتوجيهها خلال المسار المحدد، وتسليمها للسائق في نهاية المسار. عند نجاح واجتياز السيارة الفحص الدوري يتم تثبيت ملصق الاجتياز للفحص الدوري بواسطة الفني ويتم تسلم السائق وثيقة من نسختين تقدم إلى إدارة المرور. في حالة عدم اجتياز السيارة اختبار الفحص الدوري، يتم تسليم السائق وثيقة تحتوي الأخطاء أو الأعطال التي يجب إصلاحها وإعادة السيارة لفحصها خلال المدة المحددة فيها والتي تقارب 13 يوم. يستطيع المالك او سائق السيارة اعادة فحصها في نفس اليوم في حالة إصلاح الأخطاء.

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