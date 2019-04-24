محافظ “النقد”: عدد من البنوك الأجنبية قدّمت طلبات لدخول السوق السعودي

كشف محافظ مؤسسة النقد د. احمد الخليفي عن وجود عدد من الطلبات لبنوك أجنبية ترغب بالدخول للسوق السعودي، متوقعا التصريح لعدد منها خلال هذا العام، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك منتج ادخار سيقدَّم للأفراد عبارة عن صكوك بالتجزئة للتشجيع على عملية الادخار للمواطنين. وعن بنك كردت سويس الذي وافق مجلس الوزراء أخيراً على ترخيصه أشار الخليفي: “ننتظر موافقة وزير المالية النهائية حتى نقوم بإرساله للبنك المعني ليقوم بعمله”.

وأكد الخليفي خلال تصريحه الصحفي على هامش مؤتمر القطاع المالي المقام بالرياض أمس أن شركة الأهلية وأسيج للتأمين ما زالت لديهما رغبة في عملية الاندماج على الرغم من رفض الجمعية العمومية للأهلية للتأمين. وبيّن الخليفي أن لدينا واحدا من الاندماجات في شركات التأمين وهو الآن في مراحله النهائية، مشيراً إلى أن فائدة الاندماجات تقوية المراكز المالية للشركات، حيث إن معظم الشركات في المملكة رؤوس أموالها ضعيفة ما عدا أربع شركات. وقال إن هناك طلبين من شركتي تأمين إقليمية وأخرى أجنبية للدخول للسوق السعودي، لافتا إلى أن دخول شركات التأمين الأجنبية إلى السوق سيكون له تأثير على الشركات المحلية، وهذا التأثير سيساعد على نمو منتجات تأمينية لم تتم خدمتها بشكل جيد محليا.