مساهمة النساء سترفع من الناتج المحتمل للمملكة
أوضح الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، جون فلينت، أن البنك لا يعاني من أي نقص بالمهارات في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن البنك سيُكمل جدول أعماله بالكامل في المملكة.
وقال جون فلينت، اليوم الأربعاء، على هامش افتتاح مؤتمر القطاع المالي في الرياض، «أريد التأكيد أن HSBC لا يعاني من أي نقص بالمهارات في السعودية، ونحن باستطاعتنا إكمال جدول أعمالنا بالكامل».
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، إلى أن 20% من القوى العاملة هي من النساء، ولديهم فريق عمل رائع بالبنك يستمر بالاستثمار في تطوير المهارات، وفق «العربية».
وأوضح جون فلينت، أنه من الضروري على المملكة إدراك ما هي الرؤية التي تتطلع إليها في ما يخص التوظيف، وأن مساهمة النساء في القوى العاملة سترفع من الناتج المحتمل للمملكة.
وتابع: «الإنجازات التي حققتها السعودية حتى الآن تمت دون مساهمة المرأة في مناصب عُليا، أرى أن مشاركة المرأة ستغير الكثير وستكون إيجابية، وقد حقق HSBC إنجازات هائلة بمشاركة العنصر النسائي في مناصب عُليا».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس HSBC: السعودية لا تُعاني من نقص المهارات وملتزمون بجدول أعمالنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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