بالصور.. الهلال الأحمر يجهّز 200 درّاج لخدمة المجتمع بالإسعافات ومكافحة الحرائق

نظَّم فريق باند أوف بايكرز، اليوم الأربعاء، دورة الدرّاج المنقذ، بإشراف مباشر من الهلال الأحمر، وبحضور أكثر من 200 درّاج في جدة؛ وذلك في بادرة مختلفة للخدمة المجتمعية.

وتمحورت الدورة، التي استمرت 5 ساعات، حول الإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق، قدمها الإخصائي في الهلال الأحمر عايض الشمراني، ومحمد الرفاعي، بإشراف الدكتور المستشار بندر بارحيم.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تجهيز الدرّاجين لخدمة المصابين؛ كون وصولهم لمكان الحادث أسهل لعمل اللازم، قبل وصول الجهات المختصة، والاستفادة من وجودهم في الطرقات لخدمة المجتمع، وعكس الصورة السلبية نحو الدرّاجين لدى البعض.