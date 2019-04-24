عبر دورة تدريبية نظّمها فريق باند أوف بايكرز..
نظَّم فريق باند أوف بايكرز، اليوم الأربعاء، دورة الدرّاج المنقذ، بإشراف مباشر من الهلال الأحمر، وبحضور أكثر من 200 درّاج في جدة؛ وذلك في بادرة مختلفة للخدمة المجتمعية.
وتمحورت الدورة، التي استمرت 5 ساعات، حول الإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق، قدمها الإخصائي في الهلال الأحمر عايض الشمراني، ومحمد الرفاعي، بإشراف الدكتور المستشار بندر بارحيم.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تجهيز الدرّاجين لخدمة المصابين؛ كون وصولهم لمكان الحادث أسهل لعمل اللازم، قبل وصول الجهات المختصة، والاستفادة من وجودهم في الطرقات لخدمة المجتمع، وعكس الصورة السلبية نحو الدرّاجين لدى البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الهلال الأحمر يجهّز 200 درّاج لخدمة المجتمع بالإسعافات ومكافحة الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.