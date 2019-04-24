السعودية اليوم / انتهاك بحري إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية



بيروت 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 ابريل 2019م واس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكاتها للمياه الإقليمية اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701 .

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 410 أمتار، ولمدة 5 دقائق.

وأشار البيان إلى أنه جرى متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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21:50ت م

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