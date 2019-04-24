شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط وافدة تمارس «الطب البديل» والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدة تمارس مهنة الطب البديل في المنازل بدون ترخيص في الرياض، وإحالتها إلى النيابة العامة. وحثت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة.

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