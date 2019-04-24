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2019-04-24 تعرف على أئمة المصلين في شهر رمضان بالحرمين الشريفين متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي. وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد اجتمع بأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام؛ وذلك لمناقشة استعداداتهم لموسم رمضان المبارك. Advertisements وهنأهم بالثقة الملكية، داعيًا الله عز وجل أن يعينهم وأن يوفقهم وناقش معهم جدول وترتيب صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك. كما هنأهم على صدور اللائحة التنظيمية للأئمة والمؤذنين بالحرمين الشريفين التي أقرها مجلس الوزراء مؤكدًا معاليه بأنها ستكون خير معين لهم في أداء مهامهم وهي تمثل الرعاية العظيمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده- حفظهما الله- بالحرمين وأئمتهما وعلمائهما وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين.









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