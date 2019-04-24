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تدشين مبادرة الأولوية لهم بمحافظة بدر
متابعات الخليج 365 - بدر
دشن محافظ بدر، خالد بن عبدالله الضويان، اليوم، مبادرة “الأولوية لهم” التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية حسن سالم الشريف، ومديري الإدارات الحكومية.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الوصول للخدمات بشكل ميسر ومنح الأشخاص ذوي الهمم وكبار المواطنين والحوامل الأولوية في الخدمات بشكل عام.
وأكد محافظ بدر خلال التدشين أن المستهدفين جزء مهم من المجتمع ولهم الأولوية في تقديم الخدمات والاستفادة منها، مشيدا بحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسعيها من خلال هذه المبادرة إلى تحسين نمط الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تسهيل وتيسير وتذليل التحديات التي قد تواجههم.
ووجه بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من توفر مواقف السيارات وجاهزية المداخل وأماكن الانتظار في الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية ومرافق القطاع.
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