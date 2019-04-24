السديس يبحث مع أئمة وخطباء المسجد الحرام استعداداتهم لموسم رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة بحث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع أئمة وخطباء المسجد الحرام استعداداتهم لموسم رمضان إلى جانب مناقشة جدول وترتيب صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك. كما هنأهم معاليه على صدور اللائحة التنظيمية للأئمة والمؤذنين بالحرمين الشريفين التي أقرها مجلس الوزراء مؤكداً معاليه أنها ستكون خير معين لهم في أداء مهامهم وهي تمثل الرعاية العظيمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالحرمين وأئمتهما وعلمائهما وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين.



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