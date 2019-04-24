السعودية اليوم / وكيل محافظة الدوادمي يدشن ملتقى التوظيف



الدوادمي 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

دشن وكيل محافظة الدوادمي عبدالله بن مترك العجالين اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف، الذي ينظمه المعهد الثانوي الصناعي بالدوادمي، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة, وممثلي القطاع الخاص, ومنسوبي المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية, وعدد من الخريجين، وذلك بقاعة البلدية للاحتفالات.

وألقى مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس عبدالرحمن بن عمر المقبل كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أكد فيها أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تُعد من القطاعات المهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030, حيث قامت بتهيئة شباب وشابات الوطن في مختلف التخصصات التقنية والمهنية في ظل دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع لما يمثله من أهمية كبيرة، من خلال توفير جميع الإمكانيات المناسبة لجميع شباب الوطن من أجل نهضة وطنهم، واستقطاب أحدث الوسائل والتقنيات التي تواكب العصر الحديث مما يدفعنا إلى مصاف الدول الصناعية، مما يتطلب مضاعفة جهود قطاعات التدريب التقني والمهني لتأهيل القوى البشرية الوطنية المدربة والمؤهلة والدفع بهم إلى سوق العمل.

ثم كرّم وكيل محافظة الدوادمي ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ومدير المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي الجهات الحكومية الداعمة, والشركات المشاركة في الملتقى.

عقب ذلك, افتتح وكيل محافظة الدوادمي المعرض المصاحب للفعاليات وتجول في إرجائه, مطلعًا على ما يحويه من مشاركات وأجنحة, حيث شاركت الكلية التقنية بالقويعية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة عفيف والكلية التقنية بالدوادمي بعدد من الوحدات التدريبية في الملتقى للتعريف بمخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وضم المعرض كذلك أجنحة للتوظيف عرضت فيه الجهات الحكومية, وشركات القطاع الخاص, الفرص الوظيفية المتاحة الخريجين، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة.

يذكر أنه شارك في الملتقى أكثر من 12 جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص.

// انتهى //

19:15ت م

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