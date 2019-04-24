، محكمة مصرية تقضي بإعدام راهبين قتلا رئيس دير بوادي النطرون ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد محاكمة جلسات بدأت في 23 سبتمبر الماضي

قضت محكمة جنايات دمنهور في مصر، اليوم بإعدام الراهب أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون.

وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن وسائل إعلام مصرية فقد جاء الحكم بالإعدام بعد إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع الخليج 365 الإصرار والترصد، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يوم 23 سبتمبر الماضي إلى أن أحيلت أوراقهما للمفتي في جلسة 23 فبراير الماضي.

وكانت الكنيسة القبطية قد عاشت تطورات متسارعة منذ فجر الـ29 من يوليو عام 2018، بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بعد 233 يوماً من التقاضي والتحقيقات في القضية الأكثر بشاعة في تاريخ الكنيسة القبطية المعاصر، حيث تلقى الأنبا ثلاث ضربات قاتلة من الخلف على رأسه، أردته صريعاً في الحال.