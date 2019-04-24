توقيع 7 اتفاقيات لإطلاق صناديق استثمارية هامة في السعودية

إحداها مع شركة دراية فنشرز بـ 60 مليون ريال
قالت معلومات، اليوم الأربعاء، إنّه تمّ توقيع سبع اتفاقيات لإطلاق صناديق استثمارية هامة في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت قناة «الإخبارية» أنّه تمّ توقيع أول عقد استثماري مع شركة «دراية فنشرز» المالية بقيمة 60 مليون ريال، فيما لم تشر إلى الآن لبقية الاتفاقيات.
وانطلقت في العاصمة الرياض، صباح اليوم، فعاليات اليوم الأولى من مؤتمر القطاع المالي الذي يقام برعاية خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحضره أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مان جروب» لوك إليس، خلال فعاليات اليوم: «انضمامنا للأسواق الناشئة أمر مهم وأعتقد أنَّ نمو اقتصاد السعودية سوف يخلق سوقًا على قدرٍ كبيرٍ من الكفاءة».
وأضاف: «نقوم بإدارة ٣٠ مليار دولار في الولايات المتحدة، ونحن نقوم بتبادل الاستثمار في السوق السعودية ونحتاج لمزيدٍ من اللوائح التنظيمية».
وكان وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، قد أعلن خلال المؤتمر، إصدار صكوك لمدة 30 سنة بقيمة تتجاوز تسعة مليارات ريال، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وقال الجدعان: إنّ المملكة حقَّقت أول فائض في الميزانية منذ 2014 بنحو 27,8 مليار ريال في الربع الأول، وكشف أنّ الإيرادات غير النفطية ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف من الإيرادات النفطية للربع الأول خلال العام الجاري. لافتًا إلى أنّ سياسة الحكومة أسهمت في خفض العجز ورفع كفاءة الإنفاق.
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