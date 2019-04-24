السعودية اليوم / نائب أمير الشرقية يوقع اتفاقية لإنشاء "مركز اتقان" مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل



الدمام 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

وقع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم, مذكرة تعاون مع معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش, بديوان الإمارة لإنشاء "مركز اتقان" للتطوير والتنمية والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من مبادرة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية في إنشاء "مركز اتقان" للتطوير والتنمية والمسؤولية المجتمعية الذي يقدم خدمات إدارية ودراسات استشارية من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل التي تمتلك إمكانات بشرية وكفاءات عالية في هذا المجال.

وتهدف هذه الاتفاقية لدعم الدراسات والأبحاث التطويرية والاستشارية للمنطقة الشرقية، وتوفير عدد من الخبراء والمستشارين لتطوير مستوى الأداء ورفع الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة منها الإدارية, والبحثية, والفنية, والتقنية, والدراسات الاستشارية, والتدريب.

وسيتم تمويل "مركز إتقان" من قبل أرامكو

حضر مراسم توقيع الاتفاقية, وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال, ومستشار سمو نائب أمير المنطقة الشرقية المهندس سلطان بن حمود الزهراني، وعميد الدراسات الاستشارية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالكريم بن خلف الهويش، ونائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية نبيل الجامع.

// انتهى //

16:47ت م

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الدمام 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واسوقع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم, مذكرة تعاون مع معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش, بديوان الإمارة لإنشاء "مركز اتقان" للتطوير والتنمية والمسؤولية المجتمعية.وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من مبادرة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية في إنشاء "مركز اتقان" للتطوير والتنمية والمسؤولية المجتمعية الذي يقدم خدمات إدارية ودراسات استشارية من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل التي تمتلك إمكانات بشرية وكفاءات عالية في هذا المجال.وتهدف هذه الاتفاقية لدعم الدراسات والأبحاث التطويرية والاستشارية للمنطقة الشرقية، وتوفير عدد من الخبراء والمستشارين لتطوير مستوى الأداء ورفع الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة منها الإدارية, والبحثية, والفنية, والتقنية, والدراسات الاستشارية, والتدريب.وسيتم تمويل "مركز إتقان" من قبل أرامكو السعودية التي أبدت دعم بمبلغ عشرون مليون ريال, كما ستساهم شركات القطاع الخاص في دعم المركز.حضر مراسم توقيع الاتفاقية, وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال, ومستشار سمو نائب أمير المنطقة الشرقية المهندس سلطان بن حمود الزهراني، وعميد الدراسات الاستشارية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالكريم بن خلف الهويش، ونائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية نبيل الجامع.// انتهى //16:47ت م0201

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