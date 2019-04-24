السعودية اليوم / بلدية بدا تواصل حملة " غذاؤكم أمانة " استعدادًا لشهر رمضان المبارك



الوجه 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

تواصل بلدية مركز بدا التابعة لأمانة منطقة تبوك جولاتها الرقابية في إطار حملة " غذاؤكم أمانة " والتي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

حيث قامت بتكثيف الرقابة الصحية على جميع المنشآت التجارية خاصة المتعلقة بالصحة العامة، وشملت الحملة جولات على الأنشطة المختصة ببيع المواد الغائية والمطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات الحلويات.

وأوضح رئيس البلدية الدكتور منصور بن عبد الإله المعلم أن الحملة تهدف إلى التأكد من سلامة وصحة الغذاء المقدم للمستهلك بالإضافة إلى التأكد من صحة وسلامة العاملين بهذه المحلات والتثبت من امتلاكهم للشهادات الصحية، وبين المعلم أن الحملة نتج عنها مصادرة (63) كيلو جرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كما تم توجيه 23 إنذار للمنشآت المخالفة وتغريم (7) محلات مخالفة للاشتراطات الصحية، مبينًا أن البلدية تسعى من خلال جولاتها على المحلات التجارية إلى الحفاظ على أمن وسلامة الغذاء للمواطنين وتتبع المنشآت التجارية المخالفة وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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16:46ت م

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