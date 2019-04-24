السعودية اليوم / بلدية الخفجي تصادر 268 كيلو جراماً مواد غذائية منتهية الصلاحية



الدمام 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

صادرت بلدية محافظة الخفجي خلال حملتها الرقابية التي تستهدف المنشآت الغذائية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة، استعداداً لدخول شهر رمضان المبارك، 268 كيلو جراماً من مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإيقاف 8 أعمال عن مزاولة النشاط في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن الحملة تهدف إلى التأكد من مدى جاهزية واستعدادات المنشآت الغذائية لشهر رمضان المبارك، والتأكد من سلامة وصحة ما يعرض من سلع ومواد غذائية، إضافة إلى مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات البلدية.

وأكد استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية, داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الرقم الموحد 940.

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16:46ت م

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