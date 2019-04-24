السعودية اليوم / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لشهر رمضان



سكاكا 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح اليوم ، اجتماعا مع مديري المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان و الخطط التي ستقدم في هذا الشهر الفضيل والدور الذي تضطلع به المكاتب خلال مشاريع تفطير الصائمين، ودعوة غير المسلمين.

وحث السائح الجميع على أهمية مضاعفة الجهد وتكثيف الجولات الدعوية في القرى والمراكز وأن تكون البرامج الدعوية عامة لجميع فئات المجتمع بما فيهم الشباب والعمل على تعزز قيم الوسطية والاعتدال بالمجتمع والتقيد بتعليمات وقرارات الوزارة.

وأكد أن الوزارة وبتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تولي الدعوة اهتماما كبيرا في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها واستقراراها ورخائها.

وفي الختام, قدم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشكر للجميع على تفاعلهم وحرصهم على إتمام أعمال الدعوة ، متمنيا للجميع التوفيق.

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16:45ت م

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