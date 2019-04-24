دولة ترغبون السفر إليها .. أوروبا في المقدمة وغياب تام للعرب

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

مع اقتراب موسم الإجازات بدأت العديد من الأسر تستعد للسفر خارج المملكة لكن اختيار الوجهة المفضلة يبقى هو السؤال الأكثر إلحاحا كل عام.

وعبر وسم دولة ترغبون السفر إليها قدم العديد من المواطنين نصائح لاختيار وجهات قضوا فيها إجازات ممتعة ويرغبون في العودة إليها مجددا.

أوروبا في المقدمة

وتصدرت أوروبا مقدمة ترشيحات هذ الموسم حيث كانت إسبانيا والسويد وإيطاليا إضافة إلى بريطانيا من أبرز الدول الأوروبية التي دعا المغردون إلى السفر إليها خلال هذا الموسم.

ونشر المغردون صورا من الدول التي زاروها أو تلك التي يغربون في السفر إليها.

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آسيا وأمريكا

أماالدول الآسيوية فلم تكن غائبة عن ترشيحات المواطنين حيث اختار البعض اليابان والفلبين فيما اختار البعض الآخر الولايات المتحدة للسفر إليها فيما غابت تركيا عن ترشحيات هذا الموسم.

السعودية في القلب

وعلى الجانب الآخر أكد البعض أن المملكة تزخر بالمناطق السياحية التي تفوق في جمالها وروعتها أجمل المناطق السياحية في أوروبا وآسيا والعالم أجمع، منها العلا ومدائن صالح والمتنزهات والبراري والمحميات الطبيعية إضافة إلى مكة والمدينة حيث الحرمين الشريفين.

والطريف في الأمر أن الدول العربية كلها غابت عن ترشحيات المواطنين للسفر خلال موسم الصيف ما يعني فشل هذه الدول في التسويق السياحي بالشكل الذي يجذب السائح السعودي.

يذكر أن السياح السعوديين يشكلون حوالي ثلثي السياح العرب ويبحثون دائما عن دولة تتحقق فيها معايير الأمن والأمان ووسائل الترفيه والراحة وخيارات الترفيه المتعددة.