شكرا لقرائتكم اعرف مكان مخالفتك المرورية عبر السجل المدني ورقم المخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-24 اعرف مكان مخالفتك المرورية عبر السجل المدني ورقم المخالفة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أتاحت وزارة الداخلية إمكانية معرفة مكان المخالفة المرورية المسجلة على المركبة من خلال رقم السجل المدني ورقم المخالفة. وتمكن هذه الخدمة متابعات الخليج 365 والمقيم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

ويمكن الدخول على موقع وزارة الداخلية ثم اختيار الاستعلامات الإلكترونية ومن ثم اختيار المرور، بعد ذلك سيكون على المستعلم إدخال رقم الهوية ورقم المخالفة ثم الضغط على كلمة عرض بعد إدخال رمز التأكيد. ويمكن زيارة موقع وزارة الداخلية عبر الرابط التالي (هنا)









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