الشركة السعودية للاستثمار الجريء توقع اتفاقية استثمار مع شركة دراية المالية

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء اليوم الأربعاء خلال مؤتمر القطاع المالي اتفاقية تعاقدية مع شركة “دراية المالية” وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ومقرها الرياض.

وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك بصفته الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، وأما من جانب دراية المالية فقد تم التوقيع من قبل فارس الراشد بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وتهدف الشركة السعودية للاستثمار الجريء من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى الاستثمار في صندوق “دراية فنتشرز” الذي تم تأسيسه من قبل دراية المالية وفقاً للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن الهيئة في المملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الاستثماري يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال، من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، حيث ستقوم الشركة السعودية للاستثمار الجريء باستثمار مبلغ (60.000.000) ريال سعودي في الصندوق المشار إليه أعلاه.

تعليقاً على الاتفاقية صرح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الشركة ستقوم بالاستثمار في الصناديق المشار إليها خلال الاستثمار في الصناديق التابعة لشركة الاستثمار الجريء ضمن مبادرة الاستثمار الجريء إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص والتي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والتي تركز على الاستثمار في الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، وسد الفجوات التمويلية.

وتتضمن برامج الشركة: برنامج الاستثمار بالمشاركة مع المستمرين في الشركات الناشئة، وبرنامج الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء.