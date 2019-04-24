- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم استئناف الرحلات في مطار أبها بعد استقرار الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استئناف الرحلات في مطار أبها بعد استقرار الأحوال الجوية
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أعلن مطار أبها الدولي عن رجوع الحركة الجوية إلى الوضع الطبيعي وتحسن الأحوال الجوية، حيث بين أن العمل جار على تنسيق هبوط وإقلاع كافة الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار أبها.
ودعا مطار أبها المسافرين إلى التواصل مع الناقل الجوي لمتابعة الأوقات الجديدة للرحلات.
وكان مطار أبها الدولي أعلن في وقت سابق اليوم تأخير كافة الرحلات الجوية عبر المطار، وذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية نتيجة للأتربة المثارة، داعياً المسافرين إلى مراجعة الناقل الجوي لمعرفة الموعد الجديد للرحلات
ورغم تأكيد المطار هبوط رحلتين صباح اليوم، إلا أنه نشر تغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها: “السادة المسافرين، نشعركم باستمرار تأخير كافة الرحلات القادمة والمغادرة من مطار أبها، وذلك لانخفاض مستوى الرؤية ومن المتوقع أن يستمر ذلك لساعات”، داعيا المسافرين لمراجعة الناقل الجوي لمتابعة الأوقات الجديدة للرحلات.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أطلقت أمس الثلاثاء تنبيهاً متقدماً حذر فيه من توقعات باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة في عدد من محافظات منطقة عسير يشمل محافظة أبها، مبينة أن هذه الحالة ستبدأ عند الثالثة صباح اليوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الرحلات في مطار أبها بعد استقرار الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.