استئناف الرحلات في مطار أبها بعد استقرار الأحوال الجوية

2019-04-24

‏متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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أعلن مطار أبها الدولي عن رجوع الحركة الجوية إلى الوضع الطبيعي وتحسن الأحوال الجوية، حيث بين أن العمل جار على تنسيق هبوط وإقلاع كافة الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار أبها.

ودعا مطار أبها المسافرين إلى التواصل مع الناقل الجوي لمتابعة الأوقات الجديدة للرحلات.

وكان مطار أبها الدولي أعلن في وقت سابق اليوم تأخير كافة الرحلات الجوية عبر المطار، وذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية نتيجة للأتربة المثارة، داعياً المسافرين إلى مراجعة الناقل الجوي لمعرفة الموعد الجديد للرحلات

ورغم تأكيد المطار هبوط رحلتين صباح اليوم، إلا أنه نشر تغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها: “السادة المسافرين، نشعركم باستمرار تأخير كافة الرحلات القادمة والمغادرة من مطار أبها، وذلك لانخفاض مستوى الرؤية ومن المتوقع أن يستمر ذلك لساعات”، داعيا المسافرين لمراجعة الناقل الجوي لمتابعة الأوقات الجديدة للرحلات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أطلقت أمس الثلاثاء تنبيهاً متقدماً حذر فيه من توقعات باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة في عدد من محافظات منطقة عسير يشمل محافظة أبها، مبينة أن هذه الحالة ستبدأ عند الثالثة صباح اليوم الأربعاء.