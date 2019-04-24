برعاية وزير الداخلية.. اتحاد قوى الأمن ينظم سباق الوفاء للشهداء في الجوهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وبحضور مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة المنظمة العليا للسباق الفريق أول ركن خالد الحربي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، ينظم الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي عصر غد سباق الوفاء للشهداء الخامس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة).

ويشارك في سباق الجري الذي تبلغ مسافته ثمانية كيلومترات 350 متسابقا يمثلون 17 جهة عسكرية من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة .