خادم الحرمين الشريفين يكرّم الدكتور نزار مدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار مدني، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديراً لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه.

جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة في الرياض اليوم، بمناسبة انتهاء فترة خدمته.

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وقد نوه خادم الحرمين الشريفين بما بذله معاليه من جهود طيلة خدمته، مؤكداً أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده.

بدوره، رفع الدكتور نزار مدني بهذه المناسبة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على ما حظي به من تقدير وتكريم، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين نظير حرصهما الدائم على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، و وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.