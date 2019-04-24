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نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، مبادرة اجتماعية للأمهات لتهنئتهم بشهر رمضان بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، بالتعاون مع فريق نخبة خير التطوعي.
وشملت المبادرة تقديم برنامج "اجتماعي وثقافي وترفيهي" بعنوان "أهلًا رمضان"؛ حيث بدأت فقرات البرنامج بالنشيد الوطني السعودي في جو اجتماعي مليء باﻷلفة والمحبة.
وعُقدت جلسة تعريفية لاكتشاف المهارات والمواهب لدى الأمهات ثم توالت الفقرات؛ وشاركت النزيلات في الأهازيج والأناشيد والأطباق الشعبية والمسابقات الثقافية التراثية، قبل توزيع هدايا على الأمهات النزيلات.
وقدمت إدارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات شكرها وتقديرها لجمعية وقار فريق نخبة الخير التطوعي، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهم بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين النزيلات وأفراد المجتمع.
وكان للبرنامج والمبادرة والهدايا أثر إيجابي على نفوس الأمهات؛ حيث عبّرن عن مدى سعادتهن بهذه الزيارة.
"وقار" تزور مسنات الرعاية وتهنئهم بقرب حلول "رمضان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، مبادرة اجتماعية للأمهات لتهنئتهم بشهر رمضان بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، بالتعاون مع فريق نخبة خير التطوعي.
وشملت المبادرة تقديم برنامج "اجتماعي وثقافي وترفيهي" بعنوان "أهلًا رمضان"؛ حيث بدأت فقرات البرنامج بالنشيد الوطني السعودي في جو اجتماعي مليء باﻷلفة والمحبة.
وعُقدت جلسة تعريفية لاكتشاف المهارات والمواهب لدى الأمهات ثم توالت الفقرات؛ وشاركت النزيلات في الأهازيج والأناشيد والأطباق الشعبية والمسابقات الثقافية التراثية، قبل توزيع هدايا على الأمهات النزيلات.
وقدمت إدارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات شكرها وتقديرها لجمعية وقار فريق نخبة الخير التطوعي، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهم بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين النزيلات وأفراد المجتمع.
وكان للبرنامج والمبادرة والهدايا أثر إيجابي على نفوس الأمهات؛ حيث عبّرن عن مدى سعادتهن بهذه الزيارة.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
12:49 PM
نُظّمت لهن برامج مجتمعية وترفيهية في جو مليء بالألفة
نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، مبادرة اجتماعية للأمهات لتهنئتهم بشهر رمضان بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، بالتعاون مع فريق نخبة خير التطوعي.
وشملت المبادرة تقديم برنامج "اجتماعي وثقافي وترفيهي" بعنوان "أهلًا رمضان"؛ حيث بدأت فقرات البرنامج بالنشيد الوطني السعودي في جو اجتماعي مليء باﻷلفة والمحبة.
وعُقدت جلسة تعريفية لاكتشاف المهارات والمواهب لدى الأمهات ثم توالت الفقرات؛ وشاركت النزيلات في الأهازيج والأناشيد والأطباق الشعبية والمسابقات الثقافية التراثية، قبل توزيع هدايا على الأمهات النزيلات.
وقدمت إدارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات شكرها وتقديرها لجمعية وقار فريق نخبة الخير التطوعي، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهم بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين النزيلات وأفراد المجتمع.
وكان للبرنامج والمبادرة والهدايا أثر إيجابي على نفوس الأمهات؛ حيث عبّرن عن مدى سعادتهن بهذه الزيارة.
، "وقار" تزور مسنات الرعاية وتهنئهم بقرب حلول "رمضان" ،
المصدر : الخليج 365
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