السعودية اليوم / "الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي" محاضرة بزراعة الشرقية



الدمام 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019 م واس

نظم قسم الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة أرامكو

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري في كلمته أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة في تقديم الخدمات لرفع مستوى الوعي لدى أبناء المجتمع في جميع المجالات، إضافة إلى أهمية هذه الورشة في تثقيف العاملين في الميدان لتدريبهم على أساسيات الإسعافات الأولية والتعامل مع الإصابات والإنعاش القلبي الرئوي وأن مثل هذه المهارات يمكنها أن تسهم في إنقاذ حياه إنسان.

بعدها ألقى الدكتور رشاد سلمي محاضرته الأولى التي تحدث خلالها عن الإسعافات الأولية الأساسية وأهميتها وكذلك النوبة القلبية وأعراضها ونوبة السكري " انخفاض سكر الدم " والسكتة الدماغية والنوبة التشنجية والإغماء والصدمة.

تخلل ذلك تطبيق عملي لعملية الإنعاش القلبي الرئوي للإنسان البالغ وكذلك للأطفال قام بها عدد من الموظفين.

وفي المحاضرة الثانية تحدث الدكتور سلمي عن طرق تغيير عادات الغذاء السليمة التي تسهم في خفض وزن الإنسان والأمراض الناتجة عن السمنة، وعن التبغ وتعريفه وما ينتج عنه من أمراض وكيفية علاجه والتخلص منه.

وفي الختام فُتح باب الحوار والنقاش فأجاب الدكتور رشاد سلمي عن أسئلة واستفسارات الحضور، وتسلم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

// انتهى//

12:44ت م

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الدمام 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019 م واسنظم قسم الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية أمس، ورشة عمل بعنوان "الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي"، قدمها الدكتور رشاد بن ناجي سلمي، بحضور موظفي الفرع وعدد من موظفي الجهات الحكومية الأخرى، وذلك في قاعة المحاضرات بالفرع.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري في كلمته أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة في تقديم الخدمات لرفع مستوى الوعي لدى أبناء المجتمع في جميع المجالات، إضافة إلى أهمية هذه الورشة في تثقيف العاملين في الميدان لتدريبهم على أساسيات الإسعافات الأولية والتعامل مع الإصابات والإنعاش القلبي الرئوي وأن مثل هذه المهارات يمكنها أن تسهم في إنقاذ حياه إنسان.بعدها ألقى الدكتور رشاد سلمي محاضرته الأولى التي تحدث خلالها عن الإسعافات الأولية الأساسية وأهميتها وكذلك النوبة القلبية وأعراضها ونوبة السكري " انخفاض سكر الدم " والسكتة الدماغية والنوبة التشنجية والإغماء والصدمة.تخلل ذلك تطبيق عملي لعملية الإنعاش القلبي الرئوي للإنسان البالغ وكذلك للأطفال قام بها عدد من الموظفين.وفي المحاضرة الثانية تحدث الدكتور سلمي عن طرق تغيير عادات الغذاء السليمة التي تسهم في خفض وزن الإنسان والأمراض الناتجة عن السمنة، وعن التبغ وتعريفه وما ينتج عنه من أمراض وكيفية علاجه والتخلص منه.وفي الختام فُتح باب الحوار والنقاش فأجاب الدكتور رشاد سلمي عن أسئلة واستفسارات الحضور، وتسلم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.// انتهى//12:44ت م0052

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