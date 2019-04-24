الاتصالات تدعو شركات التوصيل لتسجيل بياناتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس جميع شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها في موقعها الالكتروني، بهدف مشاركتها التشريعات والتنظيمات المتعلقة بنشاطها، وبناء نماذج عمل تضمن الاستدامة وتوطين الوظائف، وتعزيز المنافسة، وحماية حقوق المستخدمين، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة الاختصاصات التنظيمية لقطاع البريد والاختصاصات الرقابية، وحوكمة القطاع، وفتح السوق، وجذب الاستثمارات.

وقالت الهيئة إن قطاع الخدمات البريدية واللوجستية السعودي يعد سوقا واعدا يتضمن فرصا جاذبة للاستثمار والابتكار لتطوير الخدمات، على نحو يلائم حاجات اليوم وتطلعات المستقبل، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أهداف التسجيل: