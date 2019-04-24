بالصور.. تدشين مبادرة الاستشارات الاجتماعية والنفسية بمستشفى الأرطاوية بالرياض

دشن رئيس مركز الأرطاوية بالنيابة سلطان عبدالله الدويش، الثلاثاء، مبادرة برنامج الاستشارات الاجتماعية والنفسية، وافتتح المعرض المصاحب للفعاليات في قاعة المحاضرات بمستشفى الأرطاوية العام؛ وذلك بحضور عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي، ومدير مستشفى الأرطاوية العام بجاد محمد الحمراني، ومديري الدوائر الحكومية بمدينة الأرطاوية ومنسوبي المستشفى.

ويستمر البرنامج لمدة شهر من 18 شعبان الجاري إلى 18 رمضان المقبل؛ وذلك يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساء.

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وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالسلام الملكي، بعده القرآن الكريم، تلتهما كلمة لمدير مستشفى الأرطاوية العام بجاد محمد الحمراني الذي رحب بالحضور الذين شرفوا هذه المبادرة التي تخدم المواطن، وشكر جميع الجهات التي ساهمت في تفعيل هذه المبادرة، وتمنى التوفيق للجميع.

بعد ذلك استمع الحضور إلى كلمة اللجنة المنظمة للمبادرة التي ألقاها المشرف العام على المبادرة الحميدي بن عبدالله النهار، الذي أوضح في كلمته أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن البرامج التي تركز عليها وزارة الصحة؛ لما فيها من نتائج إيجابية على المواطن. والبرنامج يتكون من مبادرات عديدة؛ من أهمها مبادرات أطفالنا، والتقنية والألعاب الإلكترونية، والعنف الأسري، وغيرها من المبادرات، كما قدم الشكر للرعاة، وهم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأرطاوية.

كما استمع الحضور لقصيدة وطنية للشبل عيد بن الحميدي النهار، بعدها تم تكريم شركاء النجاح لهذه المبادرة، واختتم الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للفعاليات.