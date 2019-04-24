الأرصاد تُحذِّر من رياح ترابية على مكة المكرمة و«الشمالية»

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تعرّض منطقة مكة المكرمة والحدود الشمالية إلى تقلبات جوية، تسود فيها رياح ترابية اليوم الأربعاء.

وقالت الأرصاد- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-، إن منطقة مكة المكرمة (جدة، الجموم، بحرة، الكامل، رابغ، خليص، عسفان، ذهبان والأجزاء المجاورة)، تشهد استمرارًا في الرؤية غير الجيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وبدأ ذلك مع التاسعة صباحًا وتستمر هذه الحالة حتى الرابعة من عصر اليوم الأربعاء.

وحذَّرت الهيئة من نشاطٍ في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الحدود الشمالية (رفحا، عرعر، العويقلية والأجزاء المجاورة)، من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً.

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وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن طقس اليوم الأربعاء، توقّعت فيه استمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية- الغربية، والغربية تشمل الأجزاء الشرقية منها.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إنّ هذه الحالة الجوية تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.