مصادر «عاجل»: عائلتا ضحيتي هجوم سريلانكا تصلان المملكة.. وجثمانا الفقيدين يعودان غدًا

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء اليوم الرحلة «SV781» القادمة من العاصمة الكولومبية كولومبو، وتحمل على متنها أسرتي الشهيدين هاني عثمان، وأحمد الجعفري، الموظفين بالخطوط الجوية السعودية اللذين توفيا في التفجيرات الإرهابية التي شهدتها سريلانكا مؤخرًا، فيما علمت «عاجل» أن جثماني الضحيتين سيصلان غدًا للمملكة بعد استكمال بعض الإجراءات من قبل السفارة السعودية .

وحظيت أسرتا الضحيتين باستقبال مهيب من قبل منسوبي الخطوط السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذين حضروا بكثافة لمواساتهم في مصابهم الأليم.

وعبر أحد ملاحي الخطوط السعودية في تصريحات لـ«عاجل» عن عميق حزنه لرحيل زميليه، واصفًا ما حدث لهما بـ«الصدمة المروعة»، مشيرًا إلى أن العديد من مضيفي الخطوط السعودية تشاركا مع الراحلين في سفريات عديدة، وذكريات ستبقى راسخة .

ولم يكن يدرك هاني عثمان أن تلك الحادثة ستغتال أمنيته بعد 4 أيام من تدوينها؛ حيث علق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على خبر إطلاق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اسم محمد السادس ملك المغرب على النسخة الثانية من البطولة العربية للأندية وإقامة نهائي البطولة في مدينة الرباط، قائلًا: «يارب يكون عندي رحلة هناك أنا ذاك اليوم».

ونعت الخطوط الجوية السعودية، الثلاثاء، وفاة اثنين من موظفيها في التفجيرات التي ضربت سريلانكا الأحد الماضي.

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وذكر بيانٌ صادرٌ عن الخطوط السعودية، اطلعت عليه «عاجل»: «إلحاقًا لتصريح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية يوم الأحد 21 إبريل 2019 بشأن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، والذي تضمّن تعذّر الاتّصال باثنين من الملاحين مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما، فقد تمّ التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة».

وبحسب البيان، نعى مدير عامّ الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الملاحَيْن أحمد جعفري وهاني عثمان، بعد التأكّد اليوم من وفاتهما.

وقال الجاسر- في رسالة داخلية لموظفي المؤسسة ومجموعة شركائها، تم تعميمها-: «ببالغ الأسى والحزب -وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره- تنعى المؤسسة الزميلين مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان، اللذين انتقلا إلى رحمة الله، إثر التفجيرات التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو».



وأضاف أنّ جعفري أمضى 25 عامًا في خدمة «السعودية» وضيوفها، كان خلالها مثالًا للتفاني والإخلاص والجدّ والاجتهاد، وحاز ثقة رؤسائه وتقدير زملائه، موضحًا كذلك أنّ هاني عثمان التحق بـ«السعودية» منذ عامين، وكان مثالًا للشابّ المؤهل المتّقد حماسًا لأداء مهامّ وظيفته بتفانٍ وإخلاص على الوجه الأمثل.



في سياق متصل، نعَت سفارة المملكة في سريلانكا وفاة موظفي الخطوط السعودية إثر التفجيرات الإرهابية، وقالت في بيانٍ لها: «نسأل الله- عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان». وتعرضت سريلانكا لسلسلة من التفجيرات الإرهابية، أسفرت بحسب أحدث إحصائية، عن مقتل 310 أشخاص، وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنَّ السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصًا على خلفية التفجيرات.