السعودية اليوم / أمير منطقة نجران بالنيابة يرعى غداً حفل افتتاح مقر النادي الأدبي بالمنطقة



نجران 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة، غداً حفل افتتاح مقر النادي الأدبي الثقافي بنجران.

وعبرَ رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بنجران سعيد آل مرضمة،عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة نجران بالنيابة لرعايته الكريمة لحفل افتتاح المقر الجديد للنادي بالمنطقة التي تأتي تأكيداً لدعم واهتمام القيادة الحكيمة بقطاع الأدب والثقافة في كافة أرجاء الوطن ومنها منطقة نجران.

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10:44ت م

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