السعودية اليوم / تعليم نجران يقيم الحفل الختامي لرياض الأطفال للعام الحالي



نجران 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، الحفل الختامي لرياض الأطفال للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، وتضمن عدداً من الفقرات الاستعراضية قدمها أطفال الروضة العاشرة والثانية عشر، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني، وذلك بقاعة ملتقى الطفولة بالروضة الأولى.

ونوهت بروضات المنطقة وتميزها في تقديم القيم والمبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير مرحلة الطفولة، مشددةً على منسوبيها بالمضي قدماً في الجد والاجتهاد والتنافس الشريف بما يخدم المسيرة التعليمية ورؤية المملكة 2030.

بدورها أوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال خيرية آل ماكر، أن الحفل هو عرفان بالجميل وتكريم لكل من جد وأجتهد وثابر وبذل من وقته في النهوض بالمسيرة التربوية والتعليمية، لاسيما في مرحلة الطفولة وأهميتها كونها مرحلة تأسيسية، وأهمية الأدوار التربوية التي تقمن بها قائدات رياض الأطفال ودور الروضة في تربية النشء وإيجاد بيئة محفزة، فلكل قائدة مبادرة وبصمة لخدمة الأبناء تُذكر فتُشكر.

// انتهى //

10:18ت م

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