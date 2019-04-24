مطالب جديدة بحظر ببجي في المملكة.. آثارها خطيرة وتزرع الكراهية والعنف

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا زالت لعبة ببجي PUBG تثير الجدل عربيًا ومحليًا، حيث طالب مواطنون ومقيمون بحظر اللعبة في المملكة؛ لأنها تدعو إلى العنف ومرتبطة بجرائم قتل وانتحار وقعت في بعض الدول خاصة بين المراهقين والأطفال الذين ينخدعون بها.

ما هي ببجي PUBG ؟

المعروف أن لعبة ببجي PUBG اسمها بالكامل (PlayerUnknown’s Battlegrounds) أو ساحات معارك اللاعبين المجهولين، هي لعبة كثيفة اللاعبين على الإنترنت و‌لعبة بقاء صدرت بتاريخ 23 مارس 2017، وهي متوفرة على أجهزة ويندوز، وإكس بوكس ون، وصدرت نسختان في أوائل سنة 2018 لمنصتي آي أو إس، وأندرويد من تطوير شركة تينسنت، والتي قامت بالتعاون مع شركة بلوهول لإصدار اللعبة على الهواتف المحمولة، وتعمل بنفس المحرك الذي تعمل به النسخة الأصلية. تم تطوير النسخة الأصلية من قبل الشركة على محرك أنريل إنجن 4. وتدعم اللغة العربية.

آثار خطيرة:

وعلى الرغم من أن لعبة PUBG حظيت بانتشار واسع على مستوى العالم، وحققت أرقام تحميل كبيرة على أجهزة الألعاب والهواتف الذكية، وأحدثت طريقة اللعب فيها ضجة واسعة، إلا أنها شأن أي لعبة أخرى تسبب الإدمان والآثار السيئة لمن يلعبها، ما دفع مواطنين ومقيمين لتدشين وسمٍ يطالب بإيقاف اللعبة وحظرها في المملكة باسم “نطالب حظر ببجي بالسعودية”.

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وقالوا إن لعبة ببجي “مسمومة تزرع الكراهية والعنف والفساد بين أوساط المجتمع وخطر يتسلل إلى الفكر ليهدم العقل بكل سهولة”.

وأفادت تقارير صحفية بأن لعبة PUBG لها آثار خطيرة على ممارسيها للدرجة التي وصلت ببعض الأزواج إلى إحدى محاكم بغداد طلبًا للطلاق بسبب اللعبة، ونقلت قناة السومرية في 29 أكتوبر 2018 عن مسؤول أمني أن خلافًا حدث بين صديقين من كركوك، كانا يلعبان البوبجي، مبينًا أن شجارًا اندلع بحجة أن صديقه لم يسعفه في اللعبة، ما أدى إلى مقتله على الفور، وكان أحد الصديقين أشهر سلاحه وأطلق ذخيرته الحية وأصاب مدنيًّا يقف في باب بيته يشاهد الشجار الحاصل.

وفي 23/ 11/ 2018 قُتل شاب في مدينة سوران العراقية أثناء محاولته تقليد لعبة البوبجي مع صديقه ولم يكن يدري أن سلاحه محشو بالذخيرة.

وتقوم فكرة اللعبة على اشتراك 100 لاعب يقاتلون بعضهم في جزيرة ليبقى في النهاية ناجٍ واحد، وفي بداية اللعبة يقفز اللاعبون من طائرة بالمظلات على الجزيرة دون أن يكون معهم أي عناصر، وبمجرد هبوطهم، يقوم للاعبون بالبحث عن الأسلحة والمركبات، وغيرها من المعدات.

وحظيت اللعبة بـ100 مليون تحميل على متاجر الهواتف المحمولة خلال أربعة أشهر فقط، وتحوّلت خلال الأسبوع الأول من طرحها إلى اللعبة الأكثر تحميلًا في أكثر من 100 دولة، وصار يلعبها أكثر من 14 مليون مستخدم يوميًّا.

وبعد صدور لعبة “FORTNITE” قامت الشركة المطورة للعبة “PUBG” باتهام الشركة المطورة لـ”FORTNITE” بسرقة بعض أفكار اللعبة، ورفعت عليها قضية في إحدى المحاكم، إلا أنها عادت بعد عدة أسابيع وسحبت القضية.