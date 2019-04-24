السعودية | تفاصيل الوظائف الشاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية

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الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة عن توفر العديد من الوظائف الإدارية والفنية والحرفية الشاغرة على بند التشغيل والصيانة لحملة الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس. ولمزيد من التفاصيل من خلال المرفق التالي:

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