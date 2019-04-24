شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي إماراتي في مجال السياحة والتراث والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية.