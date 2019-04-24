مواعيد الفحص الدوري في كل محطات المملكة بعد تمديد الدوام

قررت الإدارة العامة للمرور تمديد عمل محطات و مواعيد الفحص الدوري للمركبات في 10 محطات أخرى في عدد من مدن المملكة، حيث تهدف إلى توسيع أوقات مراجعة مراكز الفحص خلال الفترة المسائية، إضافة إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من فحص مركباتهم بكل يسر وسهولة.

مواعيد الفحص الدوري لكل المدن:

وفيما يلي بيان بأوقات العمل في مختلف محطات الفحص الدوري حول المملكة، مع العلم ان اوقات الصلاه يتم اغلاق المحطه لمدة 30 دقيقة على الأقل، حاول ان لا تتواجد قبل وقت الصلاه بأقل من نصف ساعه حتى لا تعلق في مسارات الفحص الدوري، سنقوم بتوفير مواقع المحطات على قوقل مابز وقت توفرها وتأكدنا منها.