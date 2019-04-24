قررت الإدارة العامة للمرور تمديد عمل محطات و مواعيد الفحص الدوري للمركبات في 10 محطات أخرى في عدد من مدن المملكة، حيث تهدف إلى توسيع أوقات مراجعة مراكز الفحص خلال الفترة المسائية، إضافة إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من فحص مركباتهم بكل يسر وسهولة.
مواعيد الفحص الدوري لكل المدن:
وفيما يلي بيان بأوقات العمل في مختلف محطات الفحص الدوري حول المملكة، مع العلم ان اوقات الصلاه يتم اغلاق المحطه لمدة 30 دقيقة على الأقل، حاول ان لا تتواجد قبل وقت الصلاه بأقل من نصف ساعه حتى لا تعلق في مسارات الفحص الدوري، سنقوم بتوفير مواقع المحطات على قوقل مابز وقت توفرها وتأكدنا منها.
|المدينة
|من الأحد وحتى الخميس
|أيام السبت
|البداية
|النهاية
|البداية
|النهاية
|أبها
|7:00 ص
|11:00 م
|7:00 ص
|10:00 م
|الباحة
|7:00 ص
|11:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|الجوف
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|الخرج
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|الرس
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|عرعر
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|بيشة
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|الدمام
|7:00 ص
|11:00 م
|7:00 ص
|10:00 م
|القريات
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|حفر الباطن
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|حائل
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|الهفوف
|7:00 ص
|11:00 م
|7:00 ص
|10:00 م
|جدة 1
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|جدة 2
|7:00 ص
|11:00 م
|7:00 ص
|10:00 م
|جازان
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|الخفجي
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|الخرمة
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|المدينة المنورة
|7:00 ص
|11:00 م
|7:00 ص
|10:00 م
|المجمعة
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|مكة المكرمة
|7:00 ص
|11:00 م
|7:00 ص
|10:00 م
|محايل عسير
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|نجران
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|القصيم
|7:00 ص
|11:00 م
|7:00 ص
|10:00 م
|الرياض 1
|6:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|10:00 م
|الرياض 2
|7:00 ص
|11:00 م
|7:00 ص
|10:00 م
|تبوك
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|الطائف
|7:00 ص
|11:00 م
|7:00 ص
|10:00 م
|وادي الدواسر
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
|ينبع
|7:00 ص
|4:00 م
|7:00 ص
|2:00 م
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد الفحص الدوري في كل محطات المملكة بعد تمديد الدوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.