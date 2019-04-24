أكد برنامج حساب المواطن ضرورة الإفصاح عن إجمالي راتب المستفيد من الدعم شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات، لكنه لم يشترط الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين، وجاء فيه: ” هل الراتب يسجل الإجمالي مع بدل غلاء المعيشة أم بدون غلاء المعيشة؟ لأني مسجل الإجمالي حتى غلاء المعيشة بين مما جعل المبلغ الخاص بالدعم ينقص 93 ريالاً، علماً بأن عند التسجيل طلب مني إدخال الراتب كاملاً بغلاء المعيشة”. وأجاب حساب المواطن قائلاً: ” يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل التأمينات/التقاعد، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يلزم مستفيد حاسب المواطن تسجيل بدل غلاء المعيشة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.