هل يلزم مستفيد حاسب المواطن تسجيل بدل غلاء المعيشة؟

أكد برنامج حساب المواطن ضرورة الإفصاح عن إجمالي راتب المستفيد من الدعم شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات، لكنه لم يشترط الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين، وجاء فيه: ” هل الراتب يسجل الإجمالي مع بدل غلاء المعيشة أم بدون غلاء المعيشة؟ لأني مسجل الإجمالي حتى غلاء المعيشة بين مما جعل المبلغ الخاص بالدعم ينقص 93 ريالاً، علماً بأن عند التسجيل طلب مني إدخال الراتب كاملاً بغلاء المعيشة”. وأجاب حساب المواطن قائلاً: ” يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل التأمينات/التقاعد، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.