وفاة الرضيعة السعودية الباكية في الجو.. وممرضة أسترالية تكشف التفاصيل

توفيت رضيعة سعودية تبلغ من العمر شهرين، كانت برفقة والديها، وهي في طريقها إلى مدينة بيرث الواقعة في أقصى الغرب الأسترالي والتي توصف بأنها أكثر المدن انعزالا، وذلك بعد دخولها في حالة بكاء متواصلة استمرت لأكثر من ساعتين، وفشلت كل الجهود الممكنة لإنقاذها.

وروت ممرضة أسترالية يبدو أنها تزوجت من مسلم واعتنقت الإسلام، وتدعي «نادية بارينزي»، تفاصيل الحادث عبر صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، قائلة إن الرضيعة فرح بدأت تبكي منذ أقلعت الطائرة من العاصمة الماليزية كوالالمبور، متجهة إلى مدينة بيرث في غرب أستراليا، مضيفة أنها تقدمت لوالدي الرضيعة والمضيفات اللاتي كن يحاولن تهدئتها دون جدوى، وعرضت المساعدة، وفقًا لما ذكرته «العربية».

وأضافت نادية، أن والدي الرضيعة كانا مرتبكين ومتوترين، موضحة أنها وضعت الطفلة في حضنها ثم اخذت تقرأ الفاتحة، وعندما انتهت منها شعرت بالرضيعة تتراخي وفارقت الحياة، مشيرة إلى أن ما حدث هو أكثر شيء مؤلم تعرضت له في حياتها.

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وأوضحت نادية في حديث لها مع صحيفة The West Australia المحلية، أنها صرخت خلال الرحلة طالبة أي طبيب على متن الطائرة التابعة لشركة «إير آسيا» الماليزية، وبالفعل جاء أربعة أطباء وحاولوا طوال ساعتين ونصف الساعة مساعدة الرضيعة، وقام كل منهم بعملية إنعاش قلبي ورئوي لها، ولكن دون جدوى.

من جانبها، أصدرت شركة «إير آسيا» للطيران، بيانًا أعربت فيه عن أسفها لوفاة الرضيعة، موضحة أن طاقم الطائرة قدموا المساعدة الطبية بقدر استطاعتهم.

وأضاف متحدث باسم الشركة، أن عناصر من الشرطة ومسؤولين من مطار مدينة بيرث، بدأوا إجراءات للتحقيق في الموضوع عقب هبوط الطائرة فجر الإثنين، تمهيدًا لإعداد تقرير لمعرفة سبب وفاة الرضيعة.