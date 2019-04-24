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بلديه خميس مشيط تكشف حقيقة ملعب العمارة المهجور
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط
كشفت بلدية خميس مشيط، مساء أمس الثلاثاء، حقيقة ملعب العمارة المهجور، والذي يقال إنه لا يخدم المصلحة العامة.
وردت البلدية على ما تداوله البعض على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن وجود ملعب كرة قدم في مكان بعيد عن الأحياء السكنية ولا يخدم المصلحة العامة، وقال: إن الملعب أنشئ بناءً على مطالب أهالي قرى العمارة وبموقعه الحالي تحديدًا؛ كونه المخطط الوحيد المعتمد في تلك الجهة ويقع ضمن المخطط الحكومي المعتمد داخل النطاق العمراني، وذلك بتأييد من أعضاء المجلس البلدي، حيث يتوسط قرى العمارة ويخدم أيضًا أبناء القرى المجاورة لها.
وأوضحت البلدية أنها حرصت على إنشاء عدة ملاعب رياضية بأرجاء المحافظة وذلك في الحفاير وتندحة وغرب المدينة (حسام) وشرق المدينة وبمخطط الرصراص، علمًا بأن الملعب الحالي نفذ بعد أن تم إلغاء ملعب النقع الترابي والذي لا يبعد سوى 150 مترًا عن الملعب الحالي، وقد كان أبناء قرية العمارة والقرى المجاورة لها يمارسون لعبة كرة القدم بملعب النقع منذ عشرات السنين، وقد ألغي لصالح تنفيذ الطريق الرديف الشمالي.
وشددت البلدية على أن هذا الملعب لا يخدم أبناء القرية فحسب، بل يشارك به جميع أبناء القرى المجاورة، ويقع الملعب بالقرب من أكبر مزرعة ورد بالمملكة، علمًا أنه تم الإعلان عن إنشاء تلك الملاعب في الصحف، وتم ترسيتها وتنفيذها وفق الأنظمة والتعليمات.
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