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2019-04-24 الغبار يضرب 8 مناطق اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية في بعض المناطق اليوم الأربعاء. وأوضحت الأرصاد أن مناطق نجران وبيشة وأبها والباحة والطائف تتأثر بعوالق ترابية، كما تتأثر الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة وشرورة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية صباح اليوم.









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