شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يستقبل عدداً من سفراء المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) استقبل رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ بسفير المملكة لدى إندونيسيا عصام الثقفي وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر وسفير المملكة لدى جورجيا عبدالله المطيري، وسفير المملكة لدى الكاميرون عبدالاله الشعيبي.

استقبل رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ بسفير المملكة لدى إندونيسيا عصام الثقفي وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر وسفير المملكة لدى جورجيا عبدالله المطيري، وسفير المملكة لدى الكاميرون عبدالاله الشعيبي.

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