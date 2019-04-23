أكثر المتحدثين تجاوبا مع الإعلام يغادر هيئة الطيران المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

علمت مصادر "مكة" أن المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني عبدالله الخريف قد غادرها بسبب تعيينه مستشارا في جهة حكومية أخرى، دون أن يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل هيئة الطيران المدني عن متحدثها الرسمي الجديد.

يذكر أن الهيئة قد أصدرت بتاريخ 15 فبراير 2016م بيانا صحفيا أعلنت فيه عن تعيين الخريف مديرا عاما للعلاقات العامة والإعلام ومتحدثا رسميا لها، لامتلاكه خبرات واسعة في المجال الإعلامي والتسويق، إذ يحمل درجة الماجستير في الاتصال التسويقي والإعلان، إضافة إلى خبرته في مجال الإنتاج الإعلامي وكتابة المحتوى المتخصص وتقديم الاستشارات الإعلامية.

يشار إلى أن الخريف كان من أكثر المتحدثين المتجاوبين مع الصحفيين والجهات الإعلامية، بحسب فرضية "مكة" التي تم نشرها بتاريخ 23 يوليو 2017 بعنوان (من أكثر المتحدثين الرسميين صمتا؟)، والتي تهدف إلى قياس مدى تجاوب المتحدثين الرسميين لعدد من الجهات الحكومية مع وسائل الإعلام.