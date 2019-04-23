، الجمعية السعودية للتوحُّد تختتم أنشطتها بفعالية "أمشي.. معاهم" في جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُقام على ممشى الكورنيش الجديد بالواجهة البحرية

تختتم الجمعية السعودية للتوحد بمنطقة مكة المكرمة، حملة الأمير سلطان بن عبد العزيز -رحمه الله- للتوعية باضطراب التوحد للعام الخامس عشر، مساء الخميس 25‏/4‏/2019 على كورنيش جدة بالواجهة البحرية.

وأكدت مديرة الجمعية السعودية للتوحد بمنطقة مكة المكرمة سهى السعدي، أن الحملة التي كان شعارها هذا العام "أمشي معاهم"، ‏التي تقام على ممشى الكورنيش الجديد بالواجهة البحرية الساعة 4:30 عصراً بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ويشارك بها أطفال التوحد بمحافظة جدة وأسرهم ومجموعة من أبطالنا الرياضيين من ذوي الهمم الذين حققوا مراكز متقدمة في أولمبياد أبو ظبي.

وأضافت أنه يشارك في الفعالية عدد من وجهاء وأعيان المجتمع، وكذلك الرياضيون والفنانون الذين يعدون رافدًا مهمًّا في دعم برنامجنا، وكذلك برامج الجمعية.

وقالت السعدي: إن تلك المنظومة من العمل والخدمات والبرامج، تحظي بدعم ورعاية ومتابعة من الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتوحد، وكذلك الدور التكاملي الذي يقوم به أمين المجلس الدكتور طلعت الوزنة.

وشكرت "السعدي" كل الجهات التي دعمت الحملة، سواء ماديًّا أو معنويًّا، كما قدمت شكرها للمتطوعين والمتطوعات على جهودهم الإنسانية وتفاعلهم مع ذلك الحدث.

وأشارت رئيسة قسم البرامج والأنشطة بالجمعية هالة الطلحي، إلى أن ذلك البرنامج هو ضمن سلسلة برامج توعوية تقدمها الجمعية لكافة شرائح المجتمع بمنطقة مكة المكرمة (ضمن مشروع: كيف نكون قدوة؟).

ويعدّ البرنامج هو الأول من نوعه، ويهدف إلى رفع مستوى التوعية لدى المجتمع بقدرات وكفاءات التوحديين، وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها الدولة -حفظها الله ورعاها- لذوي اضطراب التوحد وأسرهم.