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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس بلدية الحازمي، المهندس إبراهيم بن صالح القرني، قرارًا بترقية الموظف محمد بن جريب السراري الشهراني إلى المرتبة السابعة ببلدية الحازمي غرب محافظة بيشة.
وقدم "السراري" شكره لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، على ترقيته إلى المرتبة السابعة ببلدية الحازمي، سائلاً الله أن يعينه فيما يخدم الدين والوطن.
"السراري" إلى المرتبة السابعة ببلدية الحازمي في بيشةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
أصدر رئيس بلدية الحازمي، المهندس إبراهيم بن صالح القرني، قرارًا بترقية الموظف محمد بن جريب السراري الشهراني إلى المرتبة السابعة ببلدية الحازمي غرب محافظة بيشة.
وقدم "السراري" شكره لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، على ترقيته إلى المرتبة السابعة ببلدية الحازمي، سائلاً الله أن يعينه فيما يخدم الدين والوطن.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
08:58 PM
أصدر رئيس بلدية الحازمي، المهندس إبراهيم بن صالح القرني، قرارًا بترقية الموظف محمد بن جريب السراري الشهراني إلى المرتبة السابعة ببلدية الحازمي غرب محافظة بيشة.
وقدم "السراري" شكره لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، على ترقيته إلى المرتبة السابعة ببلدية الحازمي، سائلاً الله أن يعينه فيما يخدم الدين والوطن.
، "السراري" إلى المرتبة السابعة ببلدية الحازمي في بيشة ،
المصدر : الخليج 365
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