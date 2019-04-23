، "السراري" إلى المرتبة السابعة ببلدية الحازمي في بيشة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس بلدية الحازمي، المهندس إبراهيم بن صالح القرني، قرارًا بترقية الموظف محمد بن جريب السراري الشهراني إلى المرتبة السابعة ببلدية الحازمي غرب محافظة بيشة.

وقدم "السراري" شكره لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، على ترقيته إلى المرتبة السابعة ببلدية الحازمي، سائلاً الله أن يعينه فيما يخدم الدين والوطن.