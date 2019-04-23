، الهلال يستعيد انتصاراته الآسيوية.. ويحافظ على الصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب على الاستقلال الإيراني.. وخسر العابد بالطرد

نجح فريق الهلال رغم النقص العددي الذي عانى منه منذ بداية الشوط الثاني في ترجمة سيطرته على أغلب مجريات اللقاء لحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية في البطولة على حساب الاستقلال الإيراني بهدف دون رد، ليحتفظ بصدارة المجموعة ويقترب من اقتلاع بطاقة التأهل للدور القادم في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

رفع الهلال رصيده بصدارة ترتيب المجموعة إلى 9 نقاط من أربع مباريات، بينما تجمد رصيد الاستقلال عند 4 نقاط.

دخل الهلال اللقاء بضغط هجومي شرس على فريق الاستقلال ليدفع لاعبي الأخير إلى التراجع للخلف للتعامل مع سرعات البريك والشهراني على الأطراف وفنيات العابد وجيوفينكو التي أتعبت مدافعي الفريق الإيراني وأوقعتهم بالمحظور بالاعتماد على الخشونة لإيقافهم.

كانت أول فرصة تهديفية من نصيب فريق الاستقلال حيث تلقى النيجيري غودون منشا كرة رائعة خارج منطقة الجزاء أثر كسره مصيدة التسلل في الدقيقة 8 ليواجه المرمى ويسدد كرة قوية كان لها عبدالله المعيوف بالمرصاد.

أول تهديد صريح في المباراة للهلال كان من رأسية علي البليهي مستغلاً عرضية من ركلة حرة نفذها محمد البريك لكن رأسيته وجدت الحارس الإيراني في طريقها بالدقيقة 15.

بعدها فرض الهلال سيطرته على مجريات اللعب وواصل هيمنته على منطقة وسط الملعب في حين صمد فريق الاستقلال أمام المد الهجومي الهلالي، حيث قدم لاعبوه عدة محاولات أملاً في افتتاح النتيجة لكنه اصطدم بهدوء وثقة دفاع الخصم في إحباط الهجمات، ولعل أبرزها تلك التي لاحت للاعب نواف العابد بعد أن تلقى تمريرة بينية مميزة داخل منطقة الجزاء وضعته في موقف سانح للتسجيل لكن يقظة الحارس الإيراني حرمته من ذلك بالدقيقة (22) ثم تبعه عبدالملك الخيبري بتصويبة قوية من خارج منطقة العمليات علت قليلاً فوق المرمى (27).

شوط المباراة الثاني بدأ بسيطرة هلالية واضحة على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاقة الشوط عبر لاعبه الإيطالي جيوفينكو بعد أن وصلت للأخير تمريرة بينية من نواف العابد ليطلقها قذيفة صاروخية استقرت في شباك سيد حسيني معلنة عن هدف اللقاء الوحيد.

بعد الهدف تعرضت مخططات الهلال للمحافظة على أفضليته لصفعة كبرى بعد طرد لاعب وسطه نواف العابد وهو ما حرر الفريق الإيراني من الضغط ليسمح لهم بالخروج من مناطقهم وتشكيل خطورة على مرمى المعيوف.

كاد الاستقلال أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 64 من تسديدة صاروخية سددها علي كريمي من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى عبدالله المعيوف لتتابع طريقها خارج الشباك.

حافظ عبدالله المعيوف على حظوظ فريقه بخطف الثلاث نقاط في الأنفاس الأخيرة للقاء عندما تصدى ببراعة لتسديدة إسماعيل جونكالفيس الذي كسر مصيدة التسلل لينفرد بالمرمى ويطلق قذيفة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.