انت الان تتابع تفاصيل خبر ما قصة زواج عارضة أزياء سعودية من رياضي بريطاني؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 06:51 مساءً - فاجأت عارضة أزياء سعودية متابعيها من الوسطين الفني والرياضي بإعلانها الزواج من رياضي بريطاني يعمل مدرباً للألعاب القتالية.

ونشرت العارضة والمدونة السعودية عبير سندر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صوراً لها برفقة زوجها جوردان أونيل.

وبعد زواجهما في مدينة جدة، ذهب العروسان سندر وأونيل إلى سنغافورة لقضاء "شهر العسل"، والإقامة فيها.

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بدورها أكدت "سندر" عدم وجود مانع من عودتها إلى السعودية، إلا أنها تفضل الاستقرار في سنغافورة، بحسب مواقع مختصة بأخبار الفنانين.

وكانت العارضة السعودية قد كشفت قبل أشهر عن خطوبتها من مدرب فنون القتال البريطاني، وأوضحت حينها أنه مسلم؛ ما أثار جدلاً واسعاً لدى جمهورها ومتابعيها.

واشتكت العروس السعودية من تعرضها المستمر للتنمر من قبل متابعين؛ بسبب لون بشرتها.