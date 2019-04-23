شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة نافية فيديو «سيدة الحرم المكي»: الحديث عن خالد الفيصل «مختلق» ولا أساس له من الصحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) ما تردد في فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حول تدخل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في حكم قضائي، بعد مناشدة سيدة عربية له في الحرم المكي". نفت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) ما تردد في فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حول تدخل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في حكم قضائي، بعد مناشدة سيدة عربية له في الحرم المكي". وأشارت الإمارة إلى أن جميع ما ورد في الفيديو عن أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل «مختلق» ولا أساس له من الصحة.



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