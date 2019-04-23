، مهمتها بناء أنظمة للمستقبل.. الإمارات تستحدث وزارة بلا وزير ،

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أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، اليوم (الثلاثاء) استحداث وزارة جديدة اسمها "وزارة اللامستحيل"، بعد ثلاثة أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات، وزارة اللامستحيل".
وأوضح أنها "وزارة غير تقليدية، دون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء"، مضيفًا أنها "تعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".
وكان حاكم دبي أعرب أمس عن غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات، وقال في تغريدة: "لن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".
وكانت الإمارات استحدثت في عام 2016 وزارات للسعادة والتسامح والشباب.
مهمتها بناء أنظمة للمستقبل.. الإمارات تستحدث وزارة بلا وزيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، اليوم (الثلاثاء) استحداث وزارة جديدة اسمها "وزارة اللامستحيل"، بعد ثلاثة أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات، وزارة اللامستحيل".
وأوضح أنها "وزارة غير تقليدية، دون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء"، مضيفًا أنها "تعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".
وكان حاكم دبي أعرب أمس عن غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات، وقال في تغريدة: "لن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".
وكانت الإمارات استحدثت في عام 2016 وزارات للسعادة والتسامح والشباب.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
06:37 PM
أطلقت اليوم وطاقمها أعضاء مجلس الوزراء
أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، اليوم (الثلاثاء) استحداث وزارة جديدة اسمها "وزارة اللامستحيل"، بعد ثلاثة أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات، وزارة اللامستحيل".
وأوضح أنها "وزارة غير تقليدية، دون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء"، مضيفًا أنها "تعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".
وكان حاكم دبي أعرب أمس عن غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات، وقال في تغريدة: "لن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".
وكانت الإمارات استحدثت في عام 2016 وزارات للسعادة والتسامح والشباب.
، مهمتها بناء أنظمة للمستقبل.. الإمارات تستحدث وزارة بلا وزير ،
المصدر : الخليج 365
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